TVP ma problem z nowym programem. Widzowie go nie oglądają

Roman Czejarek to gospodarz show "Kiedyś to było" TVP Info. Program prowadzi razem z Agatą Bachanek. Oboje rozmawiają z zaproszonymi do studia gośćmi. Rozmowy gospodarzy i ekspertów z różnych dziedzin dotyczą przeszłości, a widzowie mają okazję zapoznać się z urywkami nagrań, które do tej pory zalegały w archiwum telewizji publicznej. To niesamowita okazja do tego, by obejrzeć materiały sprzed dziesięcioleci. Okazuje się jednak, że widzowie wybierają inne rozrywki, a programu TVP Info nie włączają zbyt chętnie.