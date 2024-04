Roman Czejarek wrócił do TVP. Mówi o podziałach i zarobkach dzisiejszych gwiazd

Roman Czejarek, głos i twarz radiowej Jedynki, po 13 latach wrócił do Telewizji Polskiej, gdzie prowadzi program "Kiedyś to było". W rozmowie z jednym z showbiznesowych serwisów dziennikarz zdradził, jaka atmosfera panuje dziś na Woronicza. Odniósł się także do nurtującej wielu kwestii zarobków pracowników stacji.