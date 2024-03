Roman Czejarek wraca do TVP. Poprowadzi nowy program w TVP Info

To już pewne. Po ponad 13 latach przerwy Roman Czejarek wraca do Telewizji Polskiej. Znany dziennikarz radiowej Jedynki nowym programem pochwalił się fanom na Facebooku. Już dziś zaprasza widzów do TVP Info, gdzie niebawem zadebiutuje format będący "wyprawą do świata wspomnień". Co jeszcze wiadomo o nowym programie Czejarka?