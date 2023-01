TVP kontra Polsat. Duże rozbieżności w wynikach sylwestrowej imprezy

Jak widać, rozbieżności pomiędzy danymi MOR (model oglądalności rzeczywistej, który wykorzystuje dane spływające z punktów pomiarowych w czasie rzeczywistym) a Nielsen Audience Measurement (badania telemetryczne) są więc spore. W jednym są one jednak zgodne. "Sylwester Marzeń" był znacznie popularniejszą imprezą niż "Sylwestrowa Moc Przebojów". Muzyczne wydarzenie Polsatu śledziło średnio 2,99 mln widzów. Jednak w przeciwieństwie do koncertu w Zakopanem (według danych firmy Nielsen) ma on bardziej stabilną widownię. W porównaniu do poprzedniego roku spadek oglądalności wyniósł jedynie 20 tys. osób.