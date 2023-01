To nie był "Sylwester Marzeń". Wiemy, ilu widzów obejrzało kompromitację TVP

Utwór "Where Is the Love?", podczas którego wokalista will.i.am prowadził relację w mediach społecznościowych, został poprzedzony mocnym wstępem: - Dedykujemy tę piosenkę wszystkim tym, którzy doświadczyli hejtu w tym roku. Społeczności żydowskiej – kochamy was, ludziom pochodzenia afrykańskiego – kochamy was, społeczności LGBTQ – kochamy was!