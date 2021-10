"TVP jak propaganda Gomułki". Eksperci o paskach TVP w czasie demonstracji prounijnej

- Paski w TVP z wczorajszej demonstracji w Warszawie są tak samo zakłamane jak cała narracja partii rządzącej o orzeczeniu TK. To przecież nie był protest przeciwko Konstytucji - to jakiś absurd - lecz protest przeciwko Polexitowi, który może uruchomić to orzeczenie. A w szerszym planie - to był protest przeciwko łamaniu Konstytucji i opowiedzenie się za pozostaniem we wspólnocie europejskiej.