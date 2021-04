TVP Info przegrało z największym rywalem. Widzowie tracą zainteresowanie stacją

Jak można przeczytać w serwisie Wirtualnemedia.pl, średni dobowy udział TVN24 w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 4,81 proc. Jest to niewielki spadek względem analogicznego okresu rok wcześniej (0,76 proc.). A jednak przyczynił się do tego, że stacja awansowała na pozycję lidera wśród programów informacyjnych. TVP Info musiało zadowolić się tym razem drugą lokatą. Średni kwartalny wynik kanału wyniósł 3,64 proc. Jednak jego włodarzy może martwić fakt, że zaliczył wysoki spadek – osiągnął wynik gorszy o 27,47 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r.