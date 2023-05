TVP Info lustruje Natalię Janoszek. Przypomina o jej powiązaniach

"Co trzeba zrobić w Polsce, żeby stać się gwiazdą? Odpowiadam: trzeba powiedzieć, że jest się gwiazdą. I to naprawdę wystarczy. Ludzie w pewnym momencie wam uwierzą, o ile nie uwierzyli od razu, ponieważ nikt nie byłby tak bezczelny, żeby opowiadać o tym, że jest gwiazdą, podczas gdy nią nie jest. [...] Gdybyśmy chcieli przenieść karierę Natalii z Bollywood do Polski, to Natalia byłaby babką potrąconą na pasach w piątym odcinku 'W11 - Wydział Śledczy' albo byłaby woźną w czternastym odcinku paradokumentu 'Szkoła" - mówił publicysta w programie "Dziennikarskie zero".