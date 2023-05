Afera z Natalią Janoszek. Polsat ma teraz problem

"Ja rozumiem, że Natalia Janoszek wyłączyła możliwość dodawania komentarzy na swoich profilach. Ale żeby to samo zrobił oficjalny profil 'Twoja Twarz Brzmi Znajomo' na Instagramie? Chyba to trochę nie fair, co Telewizja Polsat?" - zauważył na Twitterze Stanowski.