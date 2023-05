Ciąg dalszy porządków Miszczaka. Kolejna gwiazda zwolniona z Polsatu

Jak donosi Plejada, ten program to "Para do gara". W każdym odcinku widzowie będą przyglądać się kulinarnym zmaganiom trzech par, ale z zapowiedzi wynika, że nie będzie to show w stylu "Ugotowani". Rodzeństwa, małżeństwa czy przyjaciele będą walczyć o nagrody pieniężne.