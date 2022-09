"Hell's Kitchen". Nie tylko Gessler był wściekły na uczestników. Mogło dojść do tragedii

W finale odcinka Gessler miał przed sobą Karolinę, Osi, Macieja i Marcina, którzy zostali nominowani do odejścia przez współzawodników. Gessler z miejsca odrzucił nominację Karoliny i Macieja, dając im szansę na poprawę. Fartuch musiała jednak oddać Osi, dla której była to trzecia nominacja. Na miejsce Macieja chef poprosił Jarka. Ostatecznie to jednak Marcin został drugim uczestnikiem, który w tym odcinku opuścił program.