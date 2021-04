TVP Info już go nie zaprosi. Nagle sprawy przybrały nieoczekiwany obrót

"Debata seniora" to program publicystyczny nadawany w TVP Info , w którym prowadzący i zaproszeni eksperci dyskutują o bieżących kwestiach społecznych i gospodarczych dotyczących polskich seniorów. M.in. o zdrowiu, pieniądzach, sporcie czy edukacji.

- Jeśli chodzi o trzynastą emeryturę, to trzeba ocenić ją negatywnie. System emerytalny nie zna tego typu świadczeń i bonusów wyborczych, politycznych. Zarówno w tym roku, jak i w latach ubiegłych były one powiązane z wyborami. Natomiast dziś jest to już świadczenie stałe - zaczął Sobolewski.