TVP dalej tego nie zrobiła. A wyrok zapadł

Choć TVP wykonała inne części wyroku, czyli zwrócenie kosztów procesu i zapłacenia 10 tys. zł na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w podwarszawskich Laskach, to jednak przeprosin nie opublikowała do tej pory. A czas był do 22 września, bo tekst powinien ukazać się w ciągu siedmiu dni od uprawomocnienia. Zatem minęły już dwa miesiące.