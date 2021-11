Śmiertelne pobicie zakonnika. "Wiadomości" uderzają w Nitrasa i Strajk kobiet

Nie milkną echa po śmierci franciszkanina, który został znaleziony z ciężkimi obrażeniami głowy 11 listopada w siedleckim parku. Trwa śledztwo. Nie wiadomo, co było motywem pobicia, czy sprawca wiedział, że atakuje duchownego. "Wiadomości" TVP doskonale zdają sobie z tego sprawę, ale i tak postanowiły wykorzystać śmierć zakonnika jako kolejny dowód na to, że Kościół katolicki w Polsce "co raz częściej pada ofiarą aktów agresji".