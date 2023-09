TVP dalej swoje ws. Holland. To była istna cepelia

Rzecz jasna to nie pierwszy raz, gdy TVP pochyliła się w ten sposób nad polskim mundurem. 5 grudnia 2021 r. jeszcze pod sterami Jacka Kurskiego zorganizowała koncert w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Nie zabrakło na nim Edyty Górniak, Trubadurów, Jana Błaszczaka. Wyciągnięto wtedy z odmętów historii Jana Pietrzaka, który w swoim stylu domagał się, "Żeby Polska była Polską". Jak to napisał Sebastian Łupak w relacji, było to jedno wielkie propagandowe "bajlando".