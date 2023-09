"Wiadomości" TVP uderzają w film Holland. "Propagandowy za niemieckie pieniądze"

"Zielona granica" została opisana jako "obraza dla polskiego munduru, a więc także państwa" i padło stwierdzenie, że "film wywołał społeczne oburzenie". Przypomnijmy, że film nie trafił jeszcze do szerokiej publiczności, a cała krytyka dotyczy kilku fragmentów wybranych do pokazania przez TVP. Wszystko to zostało podsumowane apelem: "Nie tylko w piątek, ale zawsze bądźmy murem za polskim mundurem".