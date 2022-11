TVN24 rośnie w siłę. Zwiększyli przewagę nad konkurencją

Ostatnie miesiące to złoty czas dla polskich stacji informacyjnych. Przyczynia się do tego zapewne sytuacja za wschodnią granicą, a co za tym idzie potrzeba uzyskania zweryfikowanych faktów. Nawet na początku pandemii zainteresowanie widzów nie było aż tak wysokie. Większość Polaków szuka informacji, wybierając między stacjami TVN24 a TVP Info.