TVN24 jednak dostanie koncesję? "Sygnał od Kaczyńskiego był dosyć wyraźny"

Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski opowiada się za rekoncesją, ale nadal w radzie nie uzyskano większości głosów. W czwartek 16 września dojdzie do kolejnego posiedzenia w sprawie TVN24. Jak twierdzi portal Wirtualne Media, prawdopodobnie tego dnia nie dojdzie do kolejnego głosowania. Za to po zebraniu Sejmu ws. lex TVN KRRiT może zmienić zdanie i przychylić się do przedłużenia licencji.