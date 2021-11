To może być koniec TVN7. Jest komentarz osoby z KRRiT

- Przewodniczący wystąpił z tym pismem nie tylko do TVN, ale do wszystkich spółek medialnych posiadających polską koncesję - dopowiada Brykczyńska. - Ma to związek z realizacją uchwały KRRiT nr 230 z dnia 22 września 2021 r., w której rada zobowiązała przewodniczącego do podjęcia działań w celu uporządkowania zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce.