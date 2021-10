TVN przegrał z TVP. Stacja nie może znaleźć odpowiedzi na jeden z programów telewizji publicznej

Największą popularność miał drugi odcinek serialu – obejrzało go 1,11 mln widzów. Te wyniki stacja może uznać za niejaki sukces, bo serial "Usta usta", wyświetlany w tym samym paśmie jesienią ub. r., oglądało średnio 776 tys., co jest wynikiem gorszym o 98 tys. Co ciekawe, jednak "Usta usta" poradziły sobie lepiej pod kątem zysku z reklam – zarobiły 13,55 mln zł. "Receptura" przyniosła 7,97 mln zł zysku.