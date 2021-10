Genialny pomysł TVP. Powtórkę oglądało ponad milion widzów

"The Voice of Poland" to jeden z największych hitów telewizyjnej Dwójki. Dla wielu popularnych dziś gwiazd muzyki pop udział w programie był początkiem kariery, nic więc dziwnego, że Polacy chętnie zasiadają do oglądania zmagań w kuźni talentów. Niedawno widzowie mogli mocno się zdziwić, kiedy po premierowym odcinku "Voice'a" od razu pojawiła się powtórka poprzedniego. Okazuje się, że takie ustawienie ramówki to strzał w dziesiątkę.