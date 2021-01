TVN nazwał TVP "telewizją rządową". Wypomnieli wsparcie PiS i 2 mld zł dotacji

W niedzielnym wydaniu "Faktów" odniesiono się do sobotniej transmisji mszy świętej w przeddzień rocznicy śmierci Jadwigi Kaczyńskiej, matki Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na antenie TVP Info. Według TVN "jeden z kanałów rządowej telewizji przerwał program, aby nadawać to, co działo się w tym kościele w Starachowicach".