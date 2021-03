TVN 7 wyprzedził TVP 1 w grupie komercyjnej 4+

Choć w tym miesiącu TVP 1 przyciągnęła więcej widzów niż w analogicznym okresie rok wcześniej, to i tak "Jedynka" dała się wyprzedzić. TVN dalej jest liderem oglądalności, ale nie ma największego udziału w rynku.

TVP 1 i TVP 2 zanotowały wzrost oglądalności w pierwszych trzech tygodniach marca w stosunku do podobnego okresu rok temu. Hitem jest program "The Voice Kids". Według danych Nielsen Media, które podał portal press.pl, udział "Jedynki" w rynku to 9,27 proc. - wzrost jest minimalny, o 0,1 proc. więcej. "Dwójka" zyskała nieco więcej, bo o 0,9 proc. - z 7,92 proc. do 8,82 proc.

Co ciekawe, TVP 1 straciło w grupie komercyjnej 4+ (spadek udziałów z 5,57 proc. do 5 proc.) i dało się wyprzedzić TVN 7, które urosło z 4,51 proc. do 5,15 proc. Mocno przyczyniły się do tego hity "Siódemki", czyli "Ślub od pierwszego wejrzenia" i "Hotel Paradise".

- Oczywiście musimy pamiętać, że analogiczny okres 2020 roku to początek lockdownu, który mocno wpłynął na układ sceny telewizyjnej - zaznacza w rozmowie z press.pl Katarzyna Baczyńska, head of media w agencji One House.

Liderem grupy komercyjnej jest TVN z 9,85 proc. udziałów. Podium uzupełniają Polsat i TVP 2.

Choć TVN prowadzi w zestawieniu Nielsena, to nie ma największych udziałów w grupie. Więcej mają kanały zsumowane w kategorii inne. Są to programy i aplikacje niemonitorowane przez Nielsen Media, np. te ze Smart TV i innych platform streamingowych.

