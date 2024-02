TV Republika z rekordowym spadkiem oglądalności. Zmiana na pozycji lidera

Inne popularne programy to serial historyczny TVP1 "Zatoka szpiegów" (1,87 mln), "Barwy szczęścia" TVP2 (1,68 mln) czy "Teleexpress" (1,52 mln). Główny program informacyjny TVP1, czyli "19:30" miał jednego dnia 1,48 mln widzów. Jest to ogromna przepaść w stosunku do "Faktów" TVN, zważywszy, że nadawane do 20 grudnia 2023 r. "Wiadomości" szły z "Faktami" łeb w łeb. Przewaga jednego programu nad drugim wynosiła zwykle nie więcej niż kilkadziesiąt tys. widzów.