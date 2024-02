TVP Info o Pablo Moralesie. Nie powiedzieli, że to PO płaciła hejterowi

Po tej zapowiedzi pokazano nagranie z Hołownią, który mówił: "Uważam, że wydawanie 300 tys. zł za coś, co państwo robicie za darmo, to jest jednak duża niegospodarność". Tym samym widzowie TVP Info nie dowiedzieli się, że to partia Donalda Tuska zapłaciła 305 tys. zł (Szymon Jadczak dotarł do faktur) mężczyźnie, który miał atakować w internecie Szymona Hołownię i innych polityków spoza kręgów Platformy Obywatelskiej.