TV Republika wystrzeliła w górę. 2500 proc. wzrost oglądalności

W środę, 20 grudnia o godz. 19.30 Telewizja Republika pokazała specjalną audycję, w której pojawili się twórcy głównego wydania "Wiadomości" (zastąpionego 21 grudnia przez program "19:30"). Trwająca ponad pół godziny relacja przyciągnęła do TV Republika 548 tys. widzów, co przełożyło się na 4,37 proc. udziału w rynku. Jest to najchętniej oglądana pojedyncza audycja w historii stacji.