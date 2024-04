Skandaliczna wypowiedź Pietrzaka w TV Republika. Jest odpowiedź KRRiT

Skargi oddalono, a Telewizja Republika nie poniosła żadnej kary

Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji uznał, że nie doszło do złamania prawa. - Satyryk ma prawo powiedzieć, co mu się żywnie podoba, jest wolność słowa w tym kraju. To była satyra pokazująca dwulicowość rządu, który najpierw mówi jedno, potem robi drugie, jeszcze kontekst brukselski. Spokojnie, tutaj nie ma mowy o żadnym wykroczeniu - zapewnił.