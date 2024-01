TV Republika wkrótce bez reklam? Niektóre tylko do końca stycznia

Mimo iż od czasu zmian w mediach publicznych TV Republika notuje gigantyczny wzrost oglądalności i coraz większy udział w rynku, co w mijającym tygodniu zapewniło jej nawet pozycję wicelidera wśród kanałów informacyjnych (stacja Sakiewicza plasuje się za TVN24, ale przed Polsat News), to prawicowej stacji trudno będzie skonsumować ten sukces. Przynajmniej jeśli chodzi o wpływy z reklam. Bo choć widzów TV Republika wyraźnie przybywa, to jednocześnie stacji ubywa reklamodawców na skutek oskarżeń o szerzenie mowy nienawiści, co jest pokłosiem sylwestrowej wypowiedzi Jana Pietrzaka o imigrantach.