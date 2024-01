"Witamy w domu wolnego słowa". Tak reklamuje się TV Republika

Serwis "Dzisiaj" w ubiegłym roku (do dnia 19 grudnia) śledziło w TV Republika zaledwie 14 tys. osób. W okresie od 20 grudnia do 9 stycznia 2024 roku średnia widownia wzrosła do 425 tys. osób i każdego dnia jest coraz większa. Jak podają Wirtualnemedia.pl 9 stycznia "Dzisiaj" zgromadził przed telewizorami blisko 600 tys. widzów.