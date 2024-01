TV Republika traci reklamodawców. Stacja zarabia na telezakupach

Wiele wskazuje na to, że widzowie Telewizji Republika muszą przyzwyczaić się do telezakupów na antenie, bo jak nieoficjalnie ustaliły Wirtualnemedia.pl, "w ostatnich tygodniach prowadzone są jedynie wcześniej zaplanowane kampanie, nie pojawiły się za to żadne nowe zlecenia od reklamodawców ani agencji mediowych".