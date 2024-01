Wąsik i Kamiński dziękowali TV Republika. "TVP Info to beznadzieja"

- Oprócz Telewizji Trwam mieliśmy dostęp do kilku innych programów. TVP Info beznadzieja, beznadzieja po prostu. To ma być jakaś kopia TVN-u, tylko fatalna technicznie [robiona] przez jakichś ludzi, którzy nie dorastają nawet do tamtych ludzi z TVN-u - ciągnął polityk PiS.