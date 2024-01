Nagrał Holecką za kulisami. Obok Wąsik i Kamiński z prezentami

Nagranie zamieścił na swoim profilu Krzysztof Wyszkowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, który publicznie oskarżył Lecha Wałęsę o współpracę z SB w latach 70. (Wałęsa pozwał go za to w 2005 r.). Wyszkowski to także publicysta "Gazety Polskiej", kandydat PiS w wyborach samorządowych (nie dostał się do rady miasta Sopotu), a od 2016 r. członek Kolegium IPN.