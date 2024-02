TV Republika nowym liderem? To zasługa Wąsika i Kamińskiego

Kamiński żalił się na antenie. - Związano mnie pasami na łóżku i przez nos chciano podać mi sondę z posiłkiem. Mam przegrodę nosową niewłaściwie zbudowaną i było to niesamowicie bolesne. Wsadzono mi pół metra rury do przełyku - prezes PiS, Jarosław Kaczyński nazwał to mianem tortur.