Trzy razy wbił szpilę konkurencji. W TVN to już standard

Kaczyński odniósł się tak do informacji, iż co najmniej 200 z 600 cudzoziemców starających się o wizę do Polski skorzystało z usług polskiego pośrednika ze znajomościami w MSZ. Minister Piotr Wawrzyk został odwołany ze stanowiska, a Prokuratura Krajowa i CBA prowadzą śledztwo, bo w tle pojawiają się zarzuty o korupcję.