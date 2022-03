Trzy lata temu serial przewidział atak Putina na Ukrainę. Przerażająca wizja przyszłości

Świat stworzony przez Russella T. Daviesa nie należy do najprzyjemniejszych miejsc. Co gorsza, jego przewidywania, jeśli spojrzeć na to, o czym w ostatnim czasie donoszą i co relacjonują media, nie są jakoś szczególnie oderwane od rzeczywistości. Oglądanie dziś "Roku za rokiem" w kontekście tego, co dzieje się w Ukrainie (a co scenarzysta przewidział na długo przed pierwszym klapsem serialu w 2019 roku) można przyrównać do uderzenia obuchem w tył głowy. Nawet jeśli wszystkie wypisane tu potencjalne scenariusze dla świata jeszcze się nie urzeczywistniły.