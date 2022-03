Andrzej Seweryn wulgarnie zwrócił się do Rosji. Teraz wyjaśnia, dlaczego

Chciałem w ten sposób wesprzeć ludzi walczących o wolność. Bo jak można ich nie wspierać? Jak możnie nie wspierać na różne sposoby ludzi, którzy walczą o tak ważne, także dla nas, wartości? Uważam, że to mój obowiązek: moralny, społeczny i, co bardzo ważne, polski. Dziś niektórzy skupiają się na słowach, którymi zakończyłem moje wystąpienie, ale przecież wcześniej zaprezentowałem wiersz "Testament" Szewczenki, żeby pokazać i podkreślić, że walka o wolność Ukrainy trwa od setek lat. Ale chciałem zwrócić uwagę, że przecież to niejedyna rzecz, którą w ostatnich dniach robię na rzecz Ukrainy. To sytuacja, w której słowa są ważne, ale ważniejsze są konkretne działania na rzecz cierpiących.