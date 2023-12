Trwa rewolucja w TVP. Joanna Kurska w świątecznym nastroju

Nowy rząd zaczął przebudowę TVP. Proces budzi ogromne emocje, padają ciężkie oskarżenia. Przez wiele ostatnich lat, aż do września 2022 r., prezesem stacji był Jacek Kurski, który po swojej dymisji wyjechał z żoną do Waszyngtonu, gdzie został dyrektorem w Banku Światowym. Dziennikarzom jednego z serwisów udało się dodzwonić do Joanny Kurskiej z prośbą o komentarz do gorących wydarzeń w kraju.