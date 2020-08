Trójka znów zanotowała spadek słuchalności. To najsłabszy wynik w historii

Wyniki badania opracował portal wirtualnemedia.pl. Badano słuchalność jedenastu rozgłośni w przedziale od maja do lipca br. w grupie wiekowej 15-75 lat. Z analizy wynika, że Trójka znalazła się obecnie na siódmym miejscu i w porównaniu do poprzedniego badania zanotowała spadek o dwie lokaty. Udział procentowy Programu Trzeciego w badanej grupie słuchaczy wyniósł 4,1. Trójka zanotowała najniższy wynik w historii badania Radio Track i jednocześnie największy odpływ słuchaczy. W porównaniu do poprzedniego analizowanego okresu (kwiecień-czerwiec 2020) stacja straciła 1pkt. procentowy.