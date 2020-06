Dziennikarze wracają do Trójki. Strzyczkowski: "Wkrótce powrotów będzie jeszcze więcej"

Po aferze z Listą Przebojów Trójki z 15 maja wielu dziennikarzy Polskiego Radia postanowiło zakończyć współpracę ze stacją. Sytuacja zmusiła władze do zmiany dyrektora Trójki , którym został Kuba Strzyczkowski . Dziennikarz zapowiedział, że będzie chciał ściągnąć z powrotem swoich kolegów. Udało mu się przekonać m.in. Michała Olszańskiego czy Tomasza Rożka. Wracają kolejni dziennikarze i popularne audycje.

Trwają z kolei negocjacje, by własną audycję miała piosenkarka Ania Rusowicz. Jak przyznał Kuba Skrzyczkowski, "finalizuje już rozmowy". - Zadzwoniła do mnie, rozmawiamy o jej koncercie w Trójce, który byłby nadawany także w streamingu, ale też o własnej audycji Ani. Na razie nic więcej nie zdradzę. Jestem dość uparty, ale i myślę pozytywie, mam wrażenie, że to myślenie udziela się załodze - mówił w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl.