Dziennikarze Trójki ujawniają skalę nacisków politycznych

Dzień Babci na cenzurowanym

Choć od tygodnia radiową Trójką zarządza Kuba Strzyczkowski, nie opadły jeszcze emocje związane ze skandalem wokół rozgłośni . Byli i obecni dziennikarze Programu Trzeciego ujawnili ostatnio w reportażu TVN24 ogromną skalę nacisków politycznych jakim byli poddawani przez ostanie pięć lat. Niezależność pracujących przy Myśliwieckiej dziennikarzy była ograniczana na wiele sposobów, a konkretne instrukcje, co powiedzieć, a co przemilczeć redaktorzy otrzymywali od przełożonych np. drogą SMS-ową.

Ernest Zozuń, związany z Trójką od ponad 20 lat, pokazał przed kamerą kilka takich instruktażowych SMS-ów od byłego już dyrektora Kowalczewskiego i Mirosława Rogalskiego. "O babciach ma być bez długów, ma być miło i nie mówcie o zadłużeniu, na pewno nie może być z gościem z Rejestru Długów" - tak brzmiał komentarz dyrektora do jednego z tematów audycji "Za a nawet przeciw". Równie pomocne dziennikarzom wskazówki dawał Mirosław Rogalski, pisząc o: "drugim podejściu do przeglądu prasy z uwzględnieniem wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim. (...) PILNE" .

Trójka straciła najlepszych dziennikarzy. Afera okazała się gwoździem do trumny

Komunistyczne metody

Zozuń wspominał też, jak dziennikarze Trójki musieli pomagać rządowi podczas afery z szefem NIK, Marianem Banasiem. Wyznaczeni do materiałów przy sprawie dziennikarze zamiast zadawać w tej sprawie trudne pytania, spisywali to, co miał im do powiedzenia pełnomocnik szefa NIK.