Trójka coraz bliżej zera. Tak źle jeszcze nie było

O najnowszych wynikach badania Radio Track, fatalnych zwłaszcza dla radiowej Trójki, donosi m.in. serwis Press. W okresie od maja do lipca br. Program Trzeci PR zanotował najniższy w historii badania udział w rynku słuchalności sięgający zaledwie 1,9 proc. W porównaniu do analogicznego okresu z 2020 roku stacja straciła 2,2 pkt procentowych. Do tej pory najgorszy wynik - 1,94 proc. - zanotowano na przełomie roku, w okresie od grudnia do lutego. Jednak nie tylko Trójce, ale i pozostałym antenom Polskiego Radia ubywa słuchaczy.