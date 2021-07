Znów spadła słuchalność Trójki. W ostatnich miesiącach straciła najwięcej słuchaczy

Najpierw dziennikarze, a potem także słuchacze na dobre postawili krzyżyk na radiowej Trójce. Po rewolucji kadrowej, jaką nieco ponad roku temu zapoczątkował skandal wokół Listy Przebojów, dziś z legendarnej niegdyś rozgłośni Polskiego Radia został już tylko szyld. Prezes Agnieszka Kamińska, mimo zapewnień co do potrzeby zmian i pomysłu na odświeżenie ramówki, na dobre zapisała się w historii, jako osoba, która pociągnęła Trójkę na dno. Kolejne wyniki słuchalności stacji zdają się tylko to potwierdzać.