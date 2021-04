Troje dziennikarzy zrezygnowało z pracy w TVP. Przeszli do Superstacji

Informację o przejściu trójki dziennikarzy do Superstacji przekazała "Gazeta Wyborcza". Okazuje się, że z TVP3 Poznań odchodzą reporter Mateusz Wojciechowski, reporter i prezenter "Teleskopu" Bryan Kasprzyk, prezenterka Agata Wojtkowiak oraz reporterka i wydawczyni Anna Molska. Pierwsze trzy osoby przechodzą do Superstacji, ostatnia odchodzi do TVP3 Kraków.