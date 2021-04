TVP Info ma nową gwiazdę. Widzowie doskonale go znają z TVN

Pisaliśmy nie tak dawno, że w TVN24 zachodzą spore zmiany redakcyjne. Maciej Dolega i Aleksandra Janiec zrezygnowali ze współpracy ze stacjąTVN24. Oboje byli związani z grupą TVN Discovery od 2012 r. Po 9 latach postanowili odejść. Janiec najpierw redagowała treści do internetowego serwisu stacji TVN24, a 6 lat temu zadebiutowała na antenie. Była odpowiedzialna za "Teleserwis". Dolega działał jako prezenter pogody w TVN, TVN24, TVN Meteo i TTV. O zmianach w życiu zawodowym pisał na Instagramie: "to była piękna przygoda i dziękuję wszystkim, których na tej drodze spotkałem, od których mogłem się uczyć i z którymi mogłem pośmieszkować. Dziękuję też widzom, bez których to nie ma sensu".