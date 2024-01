Triumf Skiby nad Rachoniem. "Wygrana walkowerem"

Wygrana walkowerem

- To coś, co można nazwać wygraną walkowerem - skomentował Skiba dla Wirtualnej Polski. - Ustąpienie i wycofanie się bez walki. Z jednej strony wolałbym oczywiście, żeby ten proces został doprowadzony do końca i sąd przyznał mi rację. Ale ta sprawa tyle mnie kosztowała - i nerwów, i czasu, i pieniędzy - że cieszę się, że się już wreszcie kończy - stwierdził.