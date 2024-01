Michał Rachoń szokował wiele razy. Przypominamy najgłośniejsze wybryki dawnej gwiazdy TVP Info

Michał Rachoń od lat pracuje jako dziennikarz, choć w opinii wielu kolegów po fachu nigdy nie przestał być działaczem PiS, partii, do której należał przed laty, i której do niedawna zawdzięczał wielką karierę w publicznych mediach. Dziś, po zmianie władzy w TVP, znów można go oglądać w prawicowej stacji Tomasza Sakiewicza, gdzie zaczynał telewizyjną karierę. Warto jednak przypomnieć, jakimi skandalami jeszcze niedawno szokował opinię publiczną.