"Kuchenne rewolucje". Totalna porażka. Ta rewolucja musiała skończyć się klapą

Prawdziwe kłopoty wynikały jednak z tego, co działo się na kuchni. A tam bałagan przechodził wyobrażenie Gessler. Restauratorka przeszła przez nią jak tornado – latały sprzęty, talerze i śmieci. Do rewolucji dopuściła ekipę warunkowo – jeśli doprowadzą kuchnię do stanu używalności.