TVN ma powody do radości. Pokazali wyniki oglądalności

TVN pochwalił się wynikami oglądalności zakończonego w czwartek festiwalu Top of the Top w Sopocie, opracowanymi na podstawie wskaźnika AMR (Average Minute Rating - red.). Jak podaje TVN24, zarówno we wtorek, środę, jak i czwartek stacja TVN, która transmitowała imprezę na swojej antenie, była najchętniej wybieranym przez Polaków kanałem. Zainteresowanie widzów koncertami rosło z każdym kolejnym dniem, by na finiszu, w czwartek wieczorem, przyciągnąć przed telewizory ponad 2,3 mln widzów.