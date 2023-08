Top Of The Top Sopot Festival 2023. Publiczność zakrzyczała Prokopa. Nawet nie ukrywał, że się poddaje

To właśnie we wtorek 22 sierpnia, drugiego dnia Top of The Top Sopot Festival 2023, artyści walczyli o jedną z najważniejszych nagród muzycznych w Polsce, czyli Bursztynowego Słowika. Wśród nominowanych, których utwory zostały opublikowane w ostatnich 12 miesiącach, znaleźli się: Effy, Daria ze Śląska, Aden Foyer, Bovska, Kwiat Jabłoni, Paula Roma i Rubens.