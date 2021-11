"Top Model": Znamy finalistów 10. edycji. Zaskoczenia nie było

Przed wyjściem na jurorski panel uczestnicy nie kryli żalu, że dla dwojga z nich przygoda z "Top Model" właśnie się skończy. Nicole przyznała, że jeśli nie dostanie się do finału, będzie to bardzo przeżywać. Jednak w jej przypadku zaskoczenia decyzją jury nie było. 19-latka weszła do finału jako pierwsza i murowana faworytka.